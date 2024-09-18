İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Okul Hedef Aldı

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırı Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde meydana geldi. Hava saldırısında çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı operasyonlar sırasında, sığınmacıların tehlikelerden kaçmak için sığındığı okulları hedef almayı sürdürdüğünü gösteriyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 16 bin 795'inin çocuk, 11 bin 378'inin ise kadın olduğu belirtildi. Ayrıca, 95 bin 551 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Bu trajik olay, bölgedeki insani krizin daha da derinleştiğini gözler önüne seriyor.