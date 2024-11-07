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İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında can kaybı

Gazze'de bir BM okuluna düzenlenen saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:15
İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında can kaybı

İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Edinilen bilgilere göre, UNRWA (Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) ait Şuceyr İlköğretim Okulu hedef alındı. Saldırıda yaralanan 30 kişi hastanelere kaldırıldı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki En-Nasr ve Abdurrahman mahallelerinin yanı sıra El-Avde ve El-Kerame semtlerindeki Filistinlilere bulundukları yerleri terk etmeleri ve güneye doğru gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bu saldırı, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların 398. gününde gerçekleşti.

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