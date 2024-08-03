İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Can Kayıpları

İsrail Ordusunun Gazze'deki Okul Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Yerel kaynaklar, ilk belirlemelere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Hamame Okulu'na yönelik bombardımanın gerçekleştiğini aktarırken, yaralı sayısına dair kesin bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Hastane Açıklamaları

El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, AA'ya verdikleri demeçte, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulu'nu hedef alan saldırısı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi" şeklinde konuştu.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, okulda yer alan bazı sınıfların saldırının ardından tamamen yok olduğunu ve büyük bir yıkım meydana geldiğini dile getirdi.