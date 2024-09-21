İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Çok Sayıda Can Kaybı

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı Korkunç Sonuçlar Doğurdu

İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula saldırdı. Bu saldırı sonucunda 13’ü çocuk ve 6’sı kadın olmak üzere toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Açıklamaları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısına dair detaylar verdi. Açıklamada, 9 çocuğun uzuvlarının kesildiği, ayrıca 2 kişiye ulaşılamadığı bilgisi yer aldı. Hükümetin Medya Ofisi de, saldırıyı şiddetle kınayarak dünya ülkelerine İsrail'in sivillere karşı eylemlerini lanetleme çağrısında bulundu.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

Medya Ofisi, uluslararası toplumu Gazze'deki soykırım suçlarının durdurulması için baskı yapmaya davet etti. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde verilen kayıplar ve hedef alınan sığınma merkezleri ile okullar dolayısıyla İsrail ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğu belirtildi.

Hastane Açıklamaları ve Görgü Tanıkları

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini duyurdu. Görgü tanıkları ise saldırının ardından, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

Sonuç olarak, İsrail'in Gazze'deki bu saldırısı, pek çok ailenin hayatını kararttı ve uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.