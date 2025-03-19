İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Korkunç Manzaralar

İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında hayatta kalanlar, kan gölü ve parçalanmış cesetlerle karşılaştı, yaşanan dehşeti anlattı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:04
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Korkunç Manzaralar

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Korkunç Manzaralar

19 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hayatta kalan tanıklar dehşet verici manzaralara tanık oldu. Saldırılarda, kan gölü ve parçalanmış cesetlerin bulunduğu sahneler, bölgedeki siviller üzerinde derin izler bıraktı.

Ahmed Abdulkadir el-Besumi'nin Tanıklıkları

Tanıklardan küçük çocuk Ahmed Abdulkadir el-Besumi, hedef alınan Et-Tabiin Okulu'nun korkunç görüntüleri karşısında yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti:

"Ceset parçaları ve kan her yerdeydi. Manzara çok korkunçtu. Bir bedenin yarısını yerde gördüğümde bir ürperti duydum. Manzara dayanılacak gibi değildi."

Besumi, okulun daha önce de bombalandığını ve ilk saldırıda babasını kaybettiğini belirtti.

Ummu Afife'nin Anlatımı

Saldırı sırasında uyumakta olan insanların korkunç bir olayla karşılaştığını aktaran Ummu Afife, gözlerinden okunan dehşeti şu şekilde dile getirdi:

"Bombalama anında anlatması güç hisler içindeydik. Cesetler okulun bahçesine dağılmıştı. Aylardır birlikte olduğumuz insanları kaybettik."

Afife, İsrail'in her zaman saldırabileceğine dikkat çekerek, “İsrail verdiği sözleri tutmaz ve yaptığı anlaşmaları bozar. Ondan böyle bir saldırı bekliyorduk.” dedi. Ayrıca, İsrail'in hedefinin siviller ve özellikle çocuklar olduğuna dikkat çekerek, “Artık yeni bir savaş, yeni bir yıkım ve yeni kayıplar istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

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