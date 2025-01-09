İsrail'in Gazze'deki Okula Hava Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 25 kişi yaralandı. Olay, Cibaliya el-Beled'deki mülteci okuluna düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:39
İsrail'in Gazze'deki Okula Hava Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Okuluna Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesinde binlerce mültecinin yaşadığı bir okulu hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucunda aralarında bir çocuk ve bir kadının da olduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, 25'ten fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) binlerce mültecinin sığındığı okulu hedef aldığını aktardı. Bu olay, çatışmaların devam ettiği bölgede sivillerin maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Los Angeles'taki Yangınlara İtfaiyeden Küçük Su Çantası Taktikleri
2
Ömer Çelik'ten Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı
3
Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti
4
Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik
5
Almanya'da İki Sendika, Sosyal Medya Platformu X'ten Ayrılma Kararı Aldı
6
Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak