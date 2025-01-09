İsrail'in Gazze'deki Okula Hava Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Okuluna Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesinde binlerce mültecinin yaşadığı bir okulu hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucunda aralarında bir çocuk ve bir kadının da olduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, 25'ten fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) binlerce mültecinin sığındığı okulu hedef aldığını aktardı. Bu olay, çatışmaların devam ettiği bölgede sivillerin maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.