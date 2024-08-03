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İsrail'in Gazze'deki Okula Saldırısında Can Kaybı 16'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında ölü sayısı 16'ya yükseldi, yaralı sayısı ise henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:24
İsrail'in Gazze'deki Okula Saldırısında Can Kaybı 16'ya Yükseldi

İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Hamame Okulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 16'ya ulaştı. Bu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çocukların Da Arasında Olduğu Kayıplar

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından 16 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ancak yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmiş değil.

Saldırının Detayları

Saldırı, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan okulun ilk bombardımanından kısa bir süre sonra, üç füze ile gerçekleştirildi. El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, "Saldırı sonrası hastanemize çok sayıda yaralı ve şehit getirildi," ifadesini kullandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, saldırı sonrası okulda yer alan bazı sınıfların tamamen yok olduğunu ve okulun büyük oranda hasar gördüğünü aktardı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edilmekte.

Bu gelişmeler, Gazze'de yaşanan insani kriz ve artan gerginliği bir kez daha gözler önüne seriyor.

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