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İsrail'in Gazze'deki Okullara Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'deki okulları hedef alarak sivillere zarar vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:20
İsrail'in Gazze'deki Okullara Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze'deki Sivillerin Sığındığı Okulları Hedef Alıyor

Ağustos 2023'te, İsrail ordusunun zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sekiz ayrı okulda gerçekleştirdiği saldırılarda en az 179 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Tepkiler Yetersiz Kalıyor

ABD, Mısır ve Katar, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısında bulunsa da, İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okullara yönelik saldırılarını sürdürmekte kararlı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon kişi, savaş nedeniyle en az bir kez yerinden edildi.

Okul ve Hastaneler Güvenli Alanlar Olmaktan Çıkıyor

Bölgedeki yıkım nedeniyle hastaneler, okullar ve çevreleri, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanlara dönüşmüş durumda. Ancak, "güvenli yer yok" söylemi, uluslararası hukuka göre korunması gereken okul ve hastaneler için de geçerliliğini koruyor.

Sistematik Saldırılar

İsrail ordusu, sistematik bir şekilde sivilleri hedef alarak, "Hamas üyelerini hedef alıyoruz" iddiasının arkasına sığınmakta. Ağustos ayında Gazze'deki okullara yönelik yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

Saldırıların Detayları

  • 1 Ağustos: Şucaiyye - Delal el-Muğrabi Okulu bombalandı, 15 ölü, 30 yaralı.
  • 2 Ağustos: Şeyh Rıdvan - Hamame ve Huda okullarında 17 kişi hayatını kaybetti.
  • 4 Ağustos: Nasr Mahallesi'nde iki okulda en az 30 kişi öldü.
  • 8 Ağustos: Tuffah Mahallesi'nde iki okul bombalandı, 17 ölü.
  • 10 Ağustos: Derac Mahallesi'nde Et-Tabiin Okulu saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal Medyada Yansıyanlar

Yerel gazeteciler, saldırılardan sonra cesetlerin etrafa dağıldığını ve toplamakta zorluk çekildiğini bildiriyor. Sosyal medyada, alevler içinde yükselen dumanlar eşliğinde Filistinlilerin çığlıkları yankılanıyor.

Hamas, İsrail'in okulları, hastaneleri ve yerinden edilmiş kişilerin barınaklarını vurduğunu, bu eylemleri ise sahte bahanelerle meşrulaştırmaya çalıştığını belirtiyor.

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