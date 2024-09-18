DOLAR
34,1 -0,1%
EURO
37,97 -0,04%
ALTIN
2.826,48 -0,42%
BITCOIN
2.042.422,17 0,33%

İsrail'in Gazze'deki Patlayıcı Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze'de genişletme operasyonları yaparken birçok evi hedef aldı ve yıkım yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:10
İsrail'in Gazze'deki Patlayıcı Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail, Gazze'deki Evleri Hedef Alıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki işgali devam ederken, özellikle Netzarim ve Philadelphi koridorlarındaki kontrolünü artırmak amacıyla evleri yıkmak için patlayıcılar kullandığı bildiriliyor.

Saldırılar Hız Kazanıyor

Gazze’deki AA muhabirine bilgi veren bir yerel kaynak, "İsrail ordusu, şehrin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, Devlet Kavşağı çevresindeki binaları yoğun bir şekilde havaya uçurdu," diyerek durumu aktardı.

Görgü tanıkları, Gazze'nin güneyindeki Zehra kentinde de patlayıcılarla evlerin hedef alındığını ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Yangınlar ve Yıkımlar

Güneydeki Refah’ta ise, yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ordunun şehir merkezi ve batısındaki binaları patlatması sonucu birçok noktada yangınlar çıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru ve Gazze'nin kuzeyini ayıran Netzarim Koridoru'ndaki kontrolünü genişletmek için yerleşim yerlerini ve binaları yıkma saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti. Bu durum, Hamas ile İsrail müzakerelerini olumsuz etkileyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mısır'ın Tepkisi

Mısır yönetimi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda asker bulundurmasının ulusal güvenliğine zarar vereceğini belirterek buna karşı çıkıyor.

Ölümler ve Yaralanmalar

İsrail'in Zeytun Mahallesi’ndeki Kaşko Caddesi'ni hedef alması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralının olduğu kaydedildi. Çatışmaların sürdüğü Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde, yoğun topçu ateşi gözlemlendi.

Yıkımın Büyüklüğü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 551 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırılarda, hastanelere yönelen saldırılar da halkı zor duruma soktu.

İnsani Ara ve Serbest Bırakmalar

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hapsetmeye devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de benzer saldırılar sonucunda 707 Filistinli hayatını kaybetti. Bu süreçte, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 713 askerini kaybettiği bilgisini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Gaziler Günü Açıklaması
3
İstanbul'da Öğrenciler Zeytin Ağaçlarını Koruma İçin Dayanışma Etkinliği Düzenledi
4
İsrail'in Gazze'deki Patlayıcı Saldırıları ve Son Gelişmeler
5
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
6
Yalçın: Önümüzdeki Yüzyıl Türkiye'ye Ait Olacak
7
Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında Anadolu Ajansı'ndan Büyük Başarı

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler