İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Düzenlediği Saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan bir barınma merkezinin çevresine gerçekleştirdiği bombardıman sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti. AA muhabirine göre, görgü tanıkları bu olayın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun yakınında gerçekleştiğini belirtti.

Şeyma Okulu da Hedef Alındı

El Aksa Radyosu, bu saldırıda iki Filistinlinin, Fahura Okulu yakınında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusunun içinde yerinden edilmiş birçok insanı barındıran "Şeyma" okulu çevresini de hedef aldığı ifade edildi.

Göçe Zorlama Planı

İsrail, 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırıları başlamasıyla, planın aslında Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliyesi amacıyla yapıldığı iddia ediliyor.

Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde yaşayan Filistinlilere yönelik bir harita paylaşarak, bu bölgelerin boşaltılmasını istedi. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine yönlendirdi.

"Generallerin Planı"

Paylaşılan haritanın, general Giora Eiland'ın hazırladığı ve hükümete sunulan "generallerin planı" ile benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Bu plan, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini öngörüyor ve ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişinin engellenmesini içeriyor.