İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 38 Günde 2000 Filistinli Öldü

Gazze'deki Hükümetten Şok İddia

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, 6 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine başlattığı saldırılarda en az 2000 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sevabite, uluslararası topluma, bu bölgede uygulanan "soykırım savaşını" durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sevabite, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini, Gazze’deki "açlık ve soykırım politikasına ortak olmakla" suçladı. Bu durum, dünya genelindeki insan hakları savunucuları tarafından da endişeyle izleniyor.

Güvenli Bölge Yanılgısı

Hükümet sözcüsü, “İsrail, Filistinliler için güvenli ilan ettiği insani bölgelerin genişletildiğine dair sahte haritalarla dünyayı yanıltıyor.” diyerek, bombalanan bölgelerin aslında güvenliktan yoksun olduğunu vurguladı. Sokaklarda kadın, çocuk ve yaşlıların yanı sıra birçok sivilin hayatını kaybetmesi, bu iddiaların somut kanıtıdır.

İnsani Yardım Krizi

Gazze’deki insani yardım girişlerinin sürekli olarak engellendiğini ifade eden Sevabite, "Refah Sınır Kapısı'nın yaklaşık 190 gündür kapalı olması, temel ihtiyaç malzemelerinde ciddi eksiklik yaşanmasına yol açtı.” dedi. Ayrıca, bu kapının diğer tarafında 600 bin ton yardım ve gıda malzemesi bekletildiği bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.