İsrail'in Gazze'deki Saldırıları 44 Bin 835 Can Aldı

İsrail'in Gazze'de Sona Ermeyen Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 30 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte, bölgedeki toplam ölü sayısı 44 bin 835'e yükseldi.

Son Durum ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların aralıksız devam ettiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen "3 katliam" sonucu 30 kişinin öldüğü, 99 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, 433 gündür süren saldırılarda toplam 106 bin 356 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölülerle ilgili çalışmalarını sürdürmekte ancak İsrail güçlerinin engel çıkardığı ifade edildi.

Bu gelişmeler, bölgede yaşanan insani trajediyi derinleştirirken, uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'ye çekmeye devam ediyor.