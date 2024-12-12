DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,73 -0,33%
ALTIN
3.038,46 0,26%
BITCOIN
3.499.266,21 0,95%

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları 44 Bin 835 Can Aldı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında can kaybı 44 bin 835'e ulaştı; 433 gün süren çatışmalar dur durak bilmiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:18
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları 44 Bin 835 Can Aldı

İsrail'in Gazze'de Sona Ermeyen Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 30 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte, bölgedeki toplam ölü sayısı 44 bin 835'e yükseldi.

Son Durum ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların aralıksız devam ettiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen "3 katliam" sonucu 30 kişinin öldüğü, 99 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, 433 gündür süren saldırılarda toplam 106 bin 356 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölülerle ilgili çalışmalarını sürdürmekte ancak İsrail güçlerinin engel çıkardığı ifade edildi.

Bu gelişmeler, bölgede yaşanan insani trajediyi derinleştirirken, uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'ye çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye'de Kaybolan ABD'li Travis Timmerman, Şam'da Bulundu
2
Güngören'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çöken Bina
3
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu
4
Adıyaman'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Launceston Şehir Parkı'nda Erkek Maymunlar Kısırlaştırılıyor
6
Konya'da Çocuklar Tarım Alanında Eğitim Alıyor
7
15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Kültür ve Eğitim' Paneli Yapıldı

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı