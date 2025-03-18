İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 50'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda 50'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 04:59
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 04:59
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 50'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Kızıştı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ağır bir kayıpla karşılaşıldığını bildirdi. Yapılan saldırılarda 50'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, bu kayıpların arasında çok sayıda çocuk bulunması dikkat çekti.

Çocukların Hayatını Kaybetmesi Üzerine Tepkiler

Yaşanan bu olay, bölgedeki insani durumu daha da kritik bir hale getirdi. Saldırılara ilişkin uluslararası topluluklardan gelen tepkiler, saldırı ruhunu ve bölgedeki tansiyonu artırmaktadır. Bu tür olayların, sadece silahlı çatışmaların değil, aynı zamanda sivillerin yaşamlarının da tehlikeye girdiğini gösterdiği belirtiliyor.

İlerleyen günlerde, Gazze'deki durumun nasıl gelişeceği merakla bekleniyor ve bölgedeki insani yardım çalışmalarının acil olarak artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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