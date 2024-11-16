İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğu ve orta kesimlerine düzenlediği son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Şabiyye Kavşağı yakınında yer alan "Eyüb" ailesine ait bir evin hedef alındığı saldırıda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Saldırıların Detayları

Görgü tanıkları, Derc Mahallesi'ne yapılan bombardımanda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu ifade ediyor. Bu olay, 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından düzenlenen kapsamlı saldırının ardından başlayan gerilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İnsan Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 43 bin 799 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölümler arasında 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yer alıyor. Ayrıca, 103 bin 601 kişi yaralandı ve hâlâ enkaz altında kayıplar olduğu aktarılıyor.

Sivil Altyapının Tahribatı

Saldırılar yalnızca can kaybıyla sınırlı kalmıyor; hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınıyor, bu durum insanlık dramını derinleştiriyor.

İsrail Askeri Kayıpları

İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri 794 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarla birlikte karşılıklı esir takasları da yaşandı. 24 Kasım 2023'te yapılan insani ara sonucunda 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de bu süreçte 783 Filistinli, bu saldırılar sonucunda hayatını kaybetti. 167'si çocuk olan bu ölümler, çatışmaların boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.