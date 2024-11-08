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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Aileler Hedefte

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde aileleri hedef alarak sivil kayıplara yol açıyor. Filistinli ailelerden intihar nitelikli eylemler ve göç zorunluluğu belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:32
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Aileler Hedefte

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde aileleri hedef alarak şiddetli bombardımanlarını sürdürüyor. Filistinli Etham er-Radia, saldırılar sonucunda yaşanan kayıpları dile getirirken, "İsrail ordusu çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu evi hedef alarak, onları hiçbir gerekçe göstermeden öldürdü" şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'nde Kayıplar Artıyor

Gazze'deki katliamların artması, ailelerin bir arada yaşamalarını daha da zorlaştırıyor. Radia ailesine yönelik saldırıda 4 Kasım'da yıkılan evde 20 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Etham er-Radia, "Yeterli imkan olmadığı için hala ulaşamadığımız kişiler var" diyerek durumu gözler önüne serdi.

Filistinlilerin Terapisi ve Göç Zorunluluğu

Bölgedeki hastaneler, yaralıları tedavi etmekte zorlanıyor. Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerinin birkaç doktorla hizmet vermeye çalışması da sağlık krizini artırıyor. Filistinli genç Ahmed Bişravi, bombardıman korkusuyla ailelerin farklı evlere dağıldığını ifade etti.

Uluslararası Çağrılar ve İnsan Hakları İhlalleri

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail'in saldırıları sonucu bölgedeki çalışmalar tamamen sekteye uğradı" dedi. Uluslararası insan hakları kuruluşlarından yardım talep eden Basal, yaralıların kurtarılamadığını vurguladı.

İsrail'in Göç Planı

İsrail Ordusu, 5 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını artırdı. Bu saldırıların, "Generaller Planı" olarak bilinen bir strateji çerçevesinde yürütüldüğü düşünülüyor. Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla Filistinlilere yönlendirmeler yaparak bölgeleri boşaltmaları için uyarıda bulundu.

Bu planın amacı, Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirerek, yerleşim yeri hazırlıkları yapmayı içermektedir. Sivil nüfusun hedef alınması, uluslararası insan hakları standartları açısından derin endişeler doğurmakta. Gazze'nin kuzeyindeki ailelerin güvenliği, uluslararası toplumun gündeminde önemli bir yer edinmektedir.

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