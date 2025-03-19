İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Amsterdam'da Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması sonrası Amsterdam'da yapılan protestoda, yüzlerce kişi çatışmalara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:41
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Amsterdam'da Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Amsterdam'da Protesto Edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sonucu 400'den fazla kişinin ölümü ve 500'ü aşkın kişinin yaralanması sonrası Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto gösterisi düzenlendi.

Yüzlerce Gösterici Dam Meydanı'nda Bir Araya Geldi

Yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in saldırganlığını ve ateşkesi bozmasını soykırım suçunun devamı olarak nitelendirdi.

Aktivistlerin Tepkileri

Gösteride söz alan aktivistler, İsrail'in ateşkesi bozmasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, ABD yönetimine ve özellikle Başkan Donald Trump'a, İsrail'e verdikleri destek nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların Gazze'de yaşanan soykırımı engellemekte yetersiz kaldığını savunan konuşmacılar, uluslararası toplumun sadece kaydını tuttuğunu ifade etti.

Devam Eden Mücadele Vurgusu

Aktivistler, Filistin'deki yerleşimci sömürgeciliğinin devam ettiğine dikkat çekerek, Filistin özgürleşene kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Protestocular, Hollanda hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, işgal sona erene kadar boykot ve küresel eylemlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taşınan Sloganlar ve Dövizler

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" gibi dövizlere el salladı. Ayrıca, "Ya sizin çocuklarınız olsaydı" ve "Utanın" gibi sloganlar eşliğinde protestolar yürütüldü.

Hollanda Yönetiminin Açıklamaları

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'den gelen üzücü haberler, birçok ailenin kaybının yasını tuttuğunu gösteriyor. Tüm taraflar anlaşma koşullarına uymalıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze meselesini ele aldığını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise "Hollanda, tüm tarafları Gazze'deki ateşkes ve rehine anlaşmasının şartlarına uymaya çağırıyor. Tüm sivillerin korunması gerekiyor." dedi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı, 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın...

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı, 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan ve iki gündür süren saldırılar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı, 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın...

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı, 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan ve iki gündür süren saldırılar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan İran'a 2 Ay Süre: Yeni Nükleer Anlaşma Uyarısı
2
Bakan Tekin, Öğrenci ve Velilerle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi
3
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadeleyi Tartıştı
4
Zelenskiy'den Trump ile Görüşmenin Ayrıntıları: Koşulsuz Ateşkes Teklifi
5
İstanbul'da Örgütlü Suçlar Operasyonu: 40 Milyon Lira ile Yakalanan Şüpheli
6
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bütünleşik Muhalefet Vurgusu
7
Hamas: "Dökülen Masumların Kanından Washington Sorumlu"

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!