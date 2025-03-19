İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Amsterdam'da Protesto Edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sonucu 400'den fazla kişinin ölümü ve 500'ü aşkın kişinin yaralanması sonrası Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto gösterisi düzenlendi.

Yüzlerce Gösterici Dam Meydanı'nda Bir Araya Geldi

Yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in saldırganlığını ve ateşkesi bozmasını soykırım suçunun devamı olarak nitelendirdi.

Aktivistlerin Tepkileri

Gösteride söz alan aktivistler, İsrail'in ateşkesi bozmasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, ABD yönetimine ve özellikle Başkan Donald Trump'a, İsrail'e verdikleri destek nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların Gazze'de yaşanan soykırımı engellemekte yetersiz kaldığını savunan konuşmacılar, uluslararası toplumun sadece kaydını tuttuğunu ifade etti.

Devam Eden Mücadele Vurgusu

Aktivistler, Filistin'deki yerleşimci sömürgeciliğinin devam ettiğine dikkat çekerek, Filistin özgürleşene kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Protestocular, Hollanda hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, işgal sona erene kadar boykot ve küresel eylemlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taşınan Sloganlar ve Dövizler

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" gibi dövizlere el salladı. Ayrıca, "Ya sizin çocuklarınız olsaydı" ve "Utanın" gibi sloganlar eşliğinde protestolar yürütüldü.

Hollanda Yönetiminin Açıklamaları

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'den gelen üzücü haberler, birçok ailenin kaybının yasını tuttuğunu gösteriyor. Tüm taraflar anlaşma koşullarına uymalıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze meselesini ele aldığını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise "Hollanda, tüm tarafları Gazze'deki ateşkes ve rehine anlaşmasının şartlarına uymaya çağırıyor. Tüm sivillerin korunması gerekiyor." dedi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı, 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan ve iki gündür süren saldırılar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı, 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan ve iki gündür süren saldırılar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.