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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Ciddiyetini Koruyor

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 03:42
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 03:42
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Ciddiyetini Koruyor

Gazze Şeridi'ndeki Saldırılar Devam Ediyor

Son günlerde intensifleşen çatışmalar, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor. 37 Filistinli, İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanlar sırasında yaşamını yitirdi.

Cibaliya'daki Trajedi

Cumartesi gece yarısından kısa bir süre sonra, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki Halime es-Sadiya Okulu, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir bölge olarak hedef alındı. İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen bu saldırıda 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Nuseyrat ve Zeytun'daki Saldırılar

İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldığında 5 kişinin cenazesi El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Zeytun Mahallesi’nin güneydoğusundaki bölgelerde de büyük patlamalar yaşandı.

Çocukların da Hedef Alındığı Saldırılar

En-Nasr bölgesinde bir apartmanın vurulması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu bugüne kadar en az 40 bin 878 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastaneler ve Eğitim Kurumları Hedefte

Yüzlerce sivil, hastane ve eğitim kurumlarına yapılan saldırılar sonucu yaşamını yitirirken, halen enkaz altında binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor.

İnsani Durumun Giderek Kötüleşmesi

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sürecinde, 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 878 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Karşılıklı Esir Değişimi

24 Kasım 2023’te başlatılan insani ara sırasında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinli hala hapiste tutuluyor.

Batı Şeria'daki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’nde de, 7 Ekim sonrası süregelen çatışmalar kapsamında 692 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu durumu izlemeye devam ediyoruz; uluslararası kamuoyunun bu krize yönelik tepkisi merakla bekleniyor.

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