İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 18 Günde 700 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki operasyonları, 18 günde 700 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:20
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 18 Günde 700 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Üzerindeki Operasyonları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, 18 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte Hamas, düzenlenen katliamlar sonucu 700 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yerinden Edilme ve Saldırılar

Gazze Sivil Savunma görevlisi Mutaz Eyüb, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "İsrail ordusu, Cibaliya beldesi ve çevresine hava saldırıları ve top atışlarıyla her gün saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, bölgede 19 Ekim'den bu yana internet ve iletişim kopukluğunun yaşandığını ve halkın dış dünyadan izole olduğunu aktardı.

Cenaze Törenleri ve Enkaz Altında Kalanlar

Eyüb, bölgedeki sarsıcı durum nedeniyle, "Şehitlerin cenazeleri hâlâ sokakta ve yollar üzerinde. Mezarlıklara ulaşım oldukça zor." dedi. Ayrıca, Kemal Advan Hastanesi'nde kefen kalmadığı için hayatını kaybedenlerin kıyafetleriyle gömüldüğünü söyledi.

İsrail İle İlgili Suçlamalar

Usame el-Hamdan, Hamas'ın Siyasi Büro üyesi olarak yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze'nin kuzeyinde sistematik suçlar işlemeye devam ediyor. Mezarlara ulaşamayanlar dikkatlice sayılmadığında, bu rakamın artma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Göçe Zorlama Planı

Cibaliya Mülteci Kampı'nın bulunduğu Gazze'nin kuzeyine yönelik 5 Ekim'de yapılan yoğun hava saldırıları, 6 Ekim'de kara operasyonlarıyla sürdürüldü. Bu haince planın, İsrail basınında "generallerin planı" olarak bilinen bir hazırlık kapsamında yapıldığı düşünülüyor. Avichay Adraee, 7 Ekim'de boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaşarak, Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Bu harita, eski Operational Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanmıştı. İzlenen stratejinin, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik bir plan olduğu belirtiliyor.

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