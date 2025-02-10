İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrası 3 Belde 'Afet Bölgesi' İlan Edildi

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrası 'Afet Bölgesi' İlanı

İsrail'in Gazze'deki aylarca süren saldırılarının ardından, Netzarim Koridoru yakınındaki üç belde 'afet bölgesi' ilan edildi. Acil yardım çağrısı yapılırken, bu beldelerin yaşanmaz hale geldiği belirtildi.

Başkan Nassar’dan Açıklama

Ez-Zehra Belde Belediye Başkanı Nidal Nassar, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru’na bitişik olan Ez-Zehra, El-Mikraka ve Vadi Gazze beldelerindeki durumu değerlendirdi. Nassar, “Bu 3 beldeyi afet bölgesi ilan ediyor ve tüm alanlarda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altyapı ve Eğitim Kurumlarındaki Hasar

Nassar, İsrail güçlerinin 15 ayı aşkın sürede bu beldeleri harabeye çevirdiğini ve Filistinlilere ait binaları yok ettiğini belirtti. “İsrail ordusu, çok sayıda su kuyusunu, kanalizasyon ağlarını ve tüm altyapıyı tahrip etti.” dedi. Ayrıca, yaklaşık 1 milyar dolar zarar tahmininde bulundu.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Uluslararası ve insan hakları kurumlarının acilen devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Nassar, gerekli ekipmanların sağlanarak su ve kanalizasyon şebekelerinin onarılması talebinde bulundu.

Evsiz Kalanlar İçin Çözüm Arayışı

Evsiz kalan 41 bine yakın Filistinlinin barınacağı yaklaşık 11 bin 500 geçici konut sağlanması gerektiğini ifade eden Nassar, bölgeye acilen elektrik, iletişim, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin sağlanması gerektiğini belirtti.

Saldırılar ve Kayıplar

İsrail ordusunun son dönem saldırıları sonucunda, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar düzenlenen operasyonlarda en az 48 bin 189 Filistinli hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 111 bin 640 kişi yaralandı ve halkın sığındığı hastane gibi sivil altyapılar hedef alındı.

İsrail'in Gazze'de aylarca süren saldırılarılarının ardından çekildiği Netzarim Koridoru yakınındaki 3 belde, "afet bölgesi" ilan edilerek, acil yardım çağrısı yapıldı. Ez-Zehra Belde Belediye Başkanı Nidal Nassar (sol 2), düzenlediği basın toplantısında, Salahaddin Caddesi üzerinde yer alan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'na bitişik Ez-Zehra, El-Mikraka ve Vadi Gazze beldeleriyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de aylarca süren saldırılarılarının ardından çekildiği Netzarim Koridoru yakınındaki 3 belde, "afet bölgesi" ilan edilerek, acil yardım çağrısı yapıldı. Ez-Zehra Belde Belediye Başkanı Nidal Nassar (sol 2), düzenlediği basın toplantısında, Salahaddin Caddesi üzerinde yer alan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'na bitişik Ez-Zehra, El-Mikraka ve Vadi Gazze beldeleriyle ilgili açıklama yaptı.