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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrası Can Kaybı 39 Bin 623'e Ulaştı

Gazze'deki çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor, son 24 saatte 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:38
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonrası Can Kaybı 39 Bin 623'e Ulaştı

İsrail'in Saldırıları 304. Günde

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor ve can kaybı 39 bin 623'e yükseldi.

Son Gelişmeler

Son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırılarda 40 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 71 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu saldırılar, özellikle çeşitli bölgelerde gerçekleşen üç ayrı katliam ile dikkat çekti.

Yaralılar ve Enkaz Altındakiler

Yetkililer, saldırılarda yaralananların sayısının 91 bin 469'a ulaştığını belirtirken, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ifade etti. Bununla birlikte, sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasına İsrail güçlerinin engel olduğu vurgulandı.

Gazze'deki bu devam eden insani kriz, uluslararası kararlara ve çözüm arayışlarına ihtiyaç duymaktadır.

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