İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonuç Vermeye Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Son Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 25 Filistinliyi öldürdü ve 72 kişiyi yaraladı. Bu son saldırılar, bölgedeki devam eden çatışmaların artmasıyla dikkat çekiyor.

Gazze Sağlık Bakanlığından Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 317 gündür sürdürdüğü saldırılar sebebiyle can kaybı bilgisini güncelledi. Saldırılarda hayatını kaybeden 25 kişinin cenazeleri hastanelere ulaşırken, yaralı sayısının 72 olduğu belirtildi.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 99'a, yaralı sayısı ise 92 bin 609'a ulaştı. Yerel yetkililer, bu sayının artmasından endişe ediyor.

Sonuç: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları, bölgede ciddi insani krizlere yol açmaya devam ediyor ve uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.