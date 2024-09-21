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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonucu 44 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte Gazze'de düzenlenen saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti, 16 bin çocuk da dahil olmak üzere ölü sayısı 41 bini geçti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 04:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 04:49
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonucu 44 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Son 24 saat içerisinde, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen çeşitli hava saldırıları sonucunda 44 Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde Durum

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğündan alınan bilgiye göre, 20 Eylül 2023 Cuma sabahından itibaren bölgeye yönelik yoğun bombardımanlar devam ediyor. Bu işlemler sonucunda, toplamda 41,272 Filistinli öldü, 95,551 kişi de yaralandı. Ölülerin çoğunun çocuk olduğu belirtiliyor.

Hastane ve Eğitim Kurumları Hedef Alınıyor

Saldırılarda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar da artış gösterdi, bu da sivil altyapının ciddi şekilde zarar görmesine yol açtı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olabileceği bildirilmekte.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de benzer olaylar yaşanıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 716 Filistinli yaşamını yitirdi.

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