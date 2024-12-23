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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 14 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar, insani yardımları hedef aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:18
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son günlerdeki saldırılarda toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Refah Kentindeki Saldırılar

İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlamaya çalışan kişileri hedef aldı. Bu saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi ve 20'den fazla kişi yaralandı.

Han Yunus ve Nusayrat Mülteci Kampı

Han Yunus kentinde düzenlenen bir diğer hava saldırısında ise 2 kişi öldü. Öte yandan, Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu bölgelere yönelik bombardımanlar devam ediyor. Buradaki El-Avde Hastanesi, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı saldırılara dair bilgi verdi.

Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Olaylar

Cibaliya beldesinde, En-Nezle Mahallesi'ne gerçekleştirilen bombardımanda bir kişi hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail güçleri Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesini de hedef alarak çevresini yoğun şekilde bombaladı.

Ölü Sayısı ve Yıkım

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın bulunmaktadır. Saldırılar nedeniyle birçok hastane ve eğitim kurumu da tahrip edilerek sivil altyapı büyük zarar görmüştür.

Öncelikle halkın sığındığı yerlerin hedef alınması, hem insani dramı derinleştiriyor hem de sivillerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

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