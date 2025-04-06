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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:54
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu toplamda 18 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Yabani Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Bu saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölümler ve Yaralılar

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Reşvan bölgesinde sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırısında 1 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ayrıca, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira beldesi'ne düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Selam Mahallesine gerçekleştirilen topçu atışlarında ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Hava Saldırıları ve Bombardıman

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesine yapılan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken, bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen bombardımanda çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Ayn Calut Okulu yakınındaki bir evin saldırıya uğraması sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Yoğun Bombardıman

Sabah saatlerinden itibaren Gazze kentinin doğusundaki bölgelere düzenlenen yoğun bombardımanda birçok Filistinli yaralandı. Gazze kentinin kuzeybatısındaki Sudaniyye ve Kerame bölgeleri de İsrail topçusunun saldırılarına maruz kaldı.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kuzey, doğu ve batı yönlerinden ilerleyerek, geçtikleri alanları karadan topçu ateşi ve havadan bombalarla vurdu. Refah'ın kuzeyinde yer alan Filistinlilere ait konutlar yıkıldı ve bölgeden patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla saldırılarına yeniden başlamıştı.

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