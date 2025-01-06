İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 3 Can Kaybı: Biri Çocuk

Gazzeli sivil halk, İsrail'in son saldırılarında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları sonucunda, biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırılar özellikle Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yoğunlaştı. Bu alanda yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara İsrail'in hava saldırısı düzenlemesi sonucu bir kadın yaşamını yitirdi ve aralarında çocukların da bulunduğu bir grup insan yaralandı.

Ek olarak, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir eve yapılan saldırıda biri kadın, biri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, sivil halk üzerinde psikolojik bir travma yaratmaya devam ediyor.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde konutlara yönelik saldırıları sürerken, şehir genelinde topçu bombardımanları gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere toplamda 45 bin 854 Filistinli hayatını kaybetti ve 109 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce cesedin bulunduğu rapor ediliyor. Ayrıca, sivil altyapının hedef alınması nedeniyle hastane ve eğitim kurumları da büyük hasar görmekte.