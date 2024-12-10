İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırılar, bölgede büyük bir üzüntü yarattı. Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bir evin hedef alındığı bu saldırıda 3 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Hayatını kaybeden çocukların İsmail ailesine mensup olduğu belirtilirken, yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Başka Saldırılar ve Gözaltılar

İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivilin yaralanmasına yol açtı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail topçu birlikleri Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırılar gerçekleştirdi.

Balıkçılara Müdahale

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler, sabah saatlerinde Deyr el-Belah açıklarında avlanan 6 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı. Bu müdahale, bölgedeki gerginliğe bir yenisini eklemiş oldu.