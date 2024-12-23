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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 5 Sivili Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda en az 5 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar, sivilleri hedef aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:08
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 5 Sivili Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Sivillere Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği gece saldırıları sonucunda en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in gece boyunca bölgede çeşitli yerleri bombalamaya devam ettiğini bildirdi.

Refah Kentinde İnsansız Hava Araçlarıyla Saldırı

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesinde toplanan bir grubun üzerine saldırdı. Bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ağır yaralandı.

Ayrıca, el-Mevasi bölgesinde sivil bir aracı hedef alan saldırıda da 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'nin Kuzeyi Hedef Alındı

Kuzeydeki Gazze kentinde ise el-Cundi ailesine ait bir evin bombalandığı bildirildi. Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Beyt Lahiya bölgesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda da evler patlayıcılarla havaya uçurulurken, Gazze kentine yönelik topçu atışları devam ediyor.

"Generallerin Planı" İle Tahliye Emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleri ile bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Bu durum, İsrail'in "Generallerin Planı" olarak adlandırılan stratejisini uygulama çabası olduğu iddialarını beraberinde getiriyor. Bu plan, Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden çıkararak, bölgeyi kuşatma ve temel ihtiyaçların girmesine engel olmayı amaçlıyor.

Bu bağlamda, silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir tercih yapmaya zorlanması, bölgeyi terketmeyen Filistinlilerin ise düşman olarak görülmesi hedefleniyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın; 107 bin 627 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

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