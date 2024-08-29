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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'nin güneyinde gerçekleşen saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar ve insani kriz giderek derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:53
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü Tanıkları ve Olayın Ayrıntıları

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail'e ait bir keşif uçağı, Refah'ın doğusundaki Meşru Amer bölgesinde Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bir alanı hedef aldı. Bu saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, saldırı sırasında ölen ve yaralananların hastaneye taşınmasına yardımcı olan Filistinlileri de vurdu. Han Yunus kentinde bulunan Avrupa-Gazze Hastanesi yakınlarına gerçekleşen bir başka hava saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane Yetkililerinin Aktardıkları

Avrupa-Gazze Hastanesi yetkilileri, Refah ve Han Yunus’a yönelik düzenlenen saldırılar sonrası hastaneye iki grup halinde toplam 7 Filistinlinin naaşının getirildiğini bildirdi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik 10 aydan uzun süredir süren saldırılarında, can kaybı 40 bini aşarken, bu durum bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

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