DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in 'güvenli' olarak tanımladığı Gazze bölgesine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:18
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Saldırıları Sürüyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail’in güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Kuveyt Sahra Hastanesi'nden gelen bilgiler doğrultusunda, İsrail'in hedef aldığı bölge Han Yunus’un batısındaki Mevasi oldu.

İlk saldırıda, Mevasi bölgesindeki çadırların bulunduğu alana düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. İkinci saldırıda ise İsrail, Ebu Taha ailesinin evini hedef aldı ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu saldırı sonrası birçok sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, Kuveyt Sahra Hastanesi’ne kaldırılan bazı naaşların tanınamaz durumda olduğunu bildirdi. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesi ve Deyr el-Belah, 'güvenli' ilan edilmesine rağmen sürekli olarak İsrail saldırılarına maruz kalıyor.

Özellikle sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması, sivil kayıpların artmasına yol açıyor. 7 Ekim'den bu yana yapılan bombardımanlarda yaklaşık 43 bin 712 Filistinli hayatını kaybederken, bunların arasında 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunuyor. Ayrıca, 103 bin 258 kişi yaralanmış durumda.

Merkezi sistemlerin altyapısını hedef alan saldırılarda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da büyük zarara uğradı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak