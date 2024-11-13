İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Saldırıları Sürüyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail’in güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Kuveyt Sahra Hastanesi'nden gelen bilgiler doğrultusunda, İsrail'in hedef aldığı bölge Han Yunus’un batısındaki Mevasi oldu.

İlk saldırıda, Mevasi bölgesindeki çadırların bulunduğu alana düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. İkinci saldırıda ise İsrail, Ebu Taha ailesinin evini hedef aldı ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu saldırı sonrası birçok sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, Kuveyt Sahra Hastanesi’ne kaldırılan bazı naaşların tanınamaz durumda olduğunu bildirdi. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesi ve Deyr el-Belah, 'güvenli' ilan edilmesine rağmen sürekli olarak İsrail saldırılarına maruz kalıyor.

Özellikle sivillerin sığındığı çadırların hedef alınması, sivil kayıpların artmasına yol açıyor. 7 Ekim'den bu yana yapılan bombardımanlarda yaklaşık 43 bin 712 Filistinli hayatını kaybederken, bunların arasında 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunuyor. Ayrıca, 103 bin 258 kişi yaralanmış durumda.

Merkezi sistemlerin altyapısını hedef alan saldırılarda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da büyük zarara uğradı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.