İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 48.319'a Ulaştı

Gazze'deki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 48.319'a, yaralı sayısı ise 111.749'a çıktı. Son 24 saatte 22 ceset hastanelere nakledildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:23
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 48.319'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Mücadelesinde Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik sürmekte olan saldırıları, ölü sayısını korkutucu bir seviyeye taşıdı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından yapılan saldırılarda ölen Filistinli sayısının 48.319'a, yaralı sayısının ise 111.749'a yükseldiğini açıkladı.

Son Gelişmeler ve Ateşkes İhlalleri

Son 24 saat içinde enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştı. Ayrıca, bu süre zarfında 16 yaralının da hastanelere getirildiği bilgisi paylaşıldı. 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılar, Gazze’deki yaşamı etkiliyor.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ateşkesin ardından düzenlenen doğrudan saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

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