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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de seyyar satıcının etrafında gerçekleşen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:02
İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Seyyar Satıcıyı Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze kentinde bir seyyar satıcının etrafındaki insanları hedef alarak, beş Filistinlinin ölümüne yol açtı. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, olay el-Hakime Caddesi çevresinde gerçekleşti.

Enkaz Altında Kalanlar ve Saldırıların Boyutu

Saldırı sonrası, Gazze Şeridi'nin orta alanındaki Nusayrat Mülteci Kampına da topçu atışları yapıldı. Ayrıca, günün erken saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "güvenli" olarak belirtilen Mevasi bölgesine yönelik bir diğer saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti ve 60'ı yaralandı.

İsrail'in Süregelen Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda en az 40,988 Filistinli ölmüştür. Bu ölülerin çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor; 16,715 çocuk ve 11,308 kadın yaşamını yitirdi. Ayrıca, 94,825 kişi yaralanırken, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapının büyük zarara uğradığı ifade ediliyor.

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