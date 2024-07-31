İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: İki Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Üzücü Olay

Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte, İsrail ordusu tarafından yapılan saldırılarda Gazze Şeridi'nde iki gazeteci hayatını kaybetti. Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi, Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlenen saldırıda can verdi.

Gazetecilerin Görevleri ve Saldırı

Gazeteciler, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğrayan evinin görüntülerini almak üzere bölgedeydi. Al Jazeera, ikilinin İHA tarafından hedef alındığını ve saldırıdan önce bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

Cenaze ve Uluslararası Tepkiler

Hayatını kaybeden gazetecilerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kanlı saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 165'e ulaştı. Filistin hükümetinin Medya Ofisi, uluslararası topluma ve kuruluşlara, İsrail'in faaliyetlerinin soruşturulması ve gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için baskı yapılması çağrısında bulundu.