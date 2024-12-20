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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki İsrail saldırısında 7'si çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:15
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İnsani Durum Kötüleşiyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde düzenlediği bir ev saldırısında ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hayatını kaybedenler arasında 7 çocuk bulunuyor; olayda ayrıca 8 kişi yaralandı.

Mamadani Hastanesi'ne Nakledilen Yaralılar

Yaralılar, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane sağlık kaynakları, saldırının ardından gelen hastalarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Şiddetin Artmasıyla Can Kaybı Yükseliyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 45 bin 206 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu can kaybının arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer almakta. Yaralı sayısı ise 107 bin 512 olarak belirtiliyor.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilen bölgede, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıyı tahrip eden saldırılar devam ediyor. Gazze'deki insani kriz derinleşirken, uluslararası çağrılar artmakta.

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