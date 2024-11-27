İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Bombardımanı Gazze'ye Sıçradı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir evin bombalanmasıyla gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde gerçekleştirildi.

Olay Yeri ve Sonuçları

Saldırının ardından birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Bombalanan bölgeye yönelik saldırılar, sivillerin hedef alınması açısından büyük bir endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre, Kemal Advan Hastanesi çevresinde de ağır hasar meydana geldi ve ölü ile yaralılar bulundu.

36 Günlük Sivil Savunma Kısıtlaması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı yoğun kuşatma nedeniyle, sivil savunma hizmetleri 36 gündür sağlanamıyor. Bu durum, enkaz altında kalanların kurtarılmasını ve yaralıların hastanelere taşınmasını imkansız hale getiriyor.

İsrail'in Göç Yaptırma Planı

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde başlattığı hava saldırıları, 5 Ekim'de yoğunlaşarak 6 Ekim'de kara saldırısına dönüştü. Bu işlemler, bölge halkını göçe zorlamak amacı taşımakta. Hedefler arasında binaların ve sağlık kurumlarının yok edilmesi ile tıbbi yardımların engellenmesi gibi unsurlar yer alıyor.

Generaller Planı ve Son Gelişmeler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belirli bölgelerin boşaltılması çağrısında bulundu. Paylaştığı harita, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın liderliğindeki "generaller planı" ile benzerlik taşıdığı iddia ediliyor. Bu plan, Gazze'nin kuzeyinden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi hedefi taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.