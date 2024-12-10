İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırıda 3 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, bir grup sivili hedef alan saldırı sonrası, yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, İsrail'in düzenlediği bu saldırının detaylarına yer verildi. Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Refah'ta sivil vatandaşları bombaladığını ifade etti.

Bu saldırı, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. O tarihten bu yana, yaklaşık 44 bin 786 Filistinli, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere yaşamını yitirdi. Ayrıca 106 bin 188 kişi yaralandı.

Yetkililer, temel yaşam alanlarının hedef alındığı ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının tahrip edildiği uyarısında bulunuyor. Enkaz altında ise hâlâ binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.