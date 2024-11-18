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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:19
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Kanlı Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Filistinli Ebu Reyyale ailesine ait bir evi hedef aldı ve bu saldırı sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırının etkileri büyük bir yıkıma neden olduğu belirtildi. Yıkılan evin enkazından 7 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralıların da olduğu bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Enkaz altında hala kayıpların olduğuna dair bilgiler gelmekte. Ancak, ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorluklarla ilerliyor.

Bu son saldırı, bölgedeki gerginliğin ve sivillere yönelik tehditlerin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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