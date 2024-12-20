DOLAR
35,19 -0,26%
EURO
36,74 -0,8%
ALTIN
2.969,24 -1,23%
BITCOIN
3.429.470,06 -0,76%

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:27
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir apartman dairesini insansız hava aracı (İHA) ile bombaladı. Bu saldırı sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Yafa Kulesi'ndeki apartman dairesine düzenlediği saldırı sonrasında ölen 4 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıların Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Nusayrat Kampındaki El-Avde Hastanesi yönetimi de, saldırıda ölen 3 Filistinlinin naaşının hastaneye ulaştırıldığını ve 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait İHA'nın, Nusayrat Mülteci Kampı'nın merkezindeki Yafa Kulesi'nde bir apartmanı hedef aldığını ve binanın dördüncü ile beşinci katlarında büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da Hutbe Verdi: Kendi Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız
2
Beykoz'da Kaçakçılık Operasyonunda Canlı Hayvanlar ve Tahnitler Ele Geçirildi
3
2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar
4
Diyarbakır’a 12 Yeni Ambulans ve 4 UMKE Aracı Hizmete Girdi
5
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı
6
Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
İstanbul'da Döngüsel Tasarım Çalıştayı Düzenlendi

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor