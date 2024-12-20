İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir apartman dairesini insansız hava aracı (İHA) ile bombaladı. Bu saldırı sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Yafa Kulesi'ndeki apartman dairesine düzenlediği saldırı sonrasında ölen 4 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıların Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Nusayrat Kampındaki El-Avde Hastanesi yönetimi de, saldırıda ölen 3 Filistinlinin naaşının hastaneye ulaştırıldığını ve 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait İHA'nın, Nusayrat Mülteci Kampı'nın merkezindeki Yafa Kulesi'nde bir apartmanı hedef aldığını ve binanın dördüncü ile beşinci katlarında büyük hasar meydana geldiğini belirtti.