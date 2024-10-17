İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda yer alan bir evi hedef alarak bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bu kişilerin hayatlarının kaybı, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yapılan haberlere göre, saldırı sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlenen saldırılarda 42 bin 438 Filistinlinin öldüğünü duyurdu. Bu ölümler arasında 17 binin çocuk, 11 bin 378’inin ise kadın olduğu belirtildi.

Durumun Ciddiyeti

Hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı bu saldırılar, sivil altyapıya büyük zarar vererek halkın hayatını ağırlaştırıyor. Enkaz altında binlerce kişinin hâlâ mahsur kalmış olabileceği bildirilmekte. Gazze'deki durum, ulusal ve uluslararası düzeyde endişe uyandırmaya devam ediyor.