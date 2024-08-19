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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Çok sayıda kadın yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:24
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı ve Sonuçları

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırıda bulundu. Bu saldırı sonucunda 8 aylık bir bebek yaşamını yitirdi ve çok sayıda kadın yaralandı.

Olayın Detayları

Saldırı, Han Yunus'un batısındaki Asda bölgesinde meydana geldi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'e ait İHA'lar yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açarak büyük bir trajediye yol açtı. Ayrıca, olay yerine yakın bir bölgede bulunan askeri araçların da aynı şekilde ateş açtığı bildirildi.

Saldırılar Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 16 Ağustos'ta Deyr el-Belah’ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması gerektiğini belirtti. Bu haritada, yerinden edilen bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı ve "güvenli bölge" ilan edilen Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer aldığı dikkat çekti.

Öte yandan, 16 Ağustos'ta yapılan hava saldırıları sonucunda, Hamed Mahallesi'ndeki sivil yerleşim alanları önemli ölçüde zarar gördü. Bu saldırılar, sivil altyapının tahrip olmasına ve halkın sağlık hizmetlerine erişiminin zorlaşmasına neden oldu.

Ölen ve Yaralananların Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, en az 40 bin 139 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 92 bin 743 kişinin yaralandığı rapor edildi. Bunların arasında en az 16 bin 314 çocuk, 10 bin 980 kadın bulunuyor. Ayrıca, halen enkaz altında birçok kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Bu trajik olaylar, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratırken, hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya zarar verilmektedir.

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