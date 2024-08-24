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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bebek ve Annesi Hayatını Kaybetti

Gazze'de düzenlenen bir saldırıda 8 aylık bebek ve annesi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:50
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bebek ve Annesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bebek ve Annesi Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda bir bebek ile annesi yaşamını yitirdi. Bu olay sonucu birçok kişi de yaralandı.

Hastane Bilgileri ve Acı Gerçekler

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesi'nde edinilen bilgilere göre, söz konusu saldırının ardından bir bebek ve annesi hayatlarını kaybetti. Olayın ardından hastaneye getirilen acılı bir baba, yerde yatan kızı ve eşi ile son bir kez vedalaşırken, "Sivillerin suçu ne?" diyerek isyan etti.

Bir Baba'nın Tanıklığı

Öte yandan, AA muhabirine konuşan baba, "Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü." şeklinde ifadelerde bulundu. Baba, üzücü bir şekilde, kızının bu İsrail saldırıları sırasında doğduğunu ve doğumuna bile sevinemediklerini dile getirdi.

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