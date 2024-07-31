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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri ve kameraman hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:38
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Üzücü Olay

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bulunan Şati Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği bir saldırıda, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi yaşamını yitirdi.

Öldürülen Gazeteci Sayısı 165'e Yükseldi

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bu saldırı sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 165'e ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Toplumdan Çağrı

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in süregelen insan hakları ihlallerinin uluslararası mahkemelerde soruşturulması ve Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

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