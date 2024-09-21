DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.156.336,58 -0,66%

İsrail'in Gazze'deki Sığınmacı Okullarına Saldırıları

İsrail'in Gazze'deki sığınmacı okullarında bombalama nedeniyle 267 ölü, yüzlerce yaralı. Euro-Med, uluslararası tepki çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:02
İsrail'in Gazze'deki Sığınmacı Okullarına Saldırıları

İsrail'in Gazze'de Sığınmacı Okullarına Saldırıları Devam Ediyor

Geçen aydan bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan sığınmacı okullarına düzenlediği bombalamalar sonucunda 267 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Euro-Med'den Açıklama

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), yaptığı açıklamada, İsrail'in sığınmacıların kalmakta olduğu 21 okulu bombaladığını açıkladı. Saldırılar sonucunda can kaybının artması, uluslararası toplumun dikkatini çekti.

Saldırıların Kınanması

Bugün Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bir sığınmacı okuluna yapılan bombardımanın ardından, bu tür uygulamaların kınandığı ifade edildi. Euro-Med, saldırının bir savaş suçu olduğunun altını çizerken, eylül ayında sığınmacı okullarına gerçekleştirilen saldırıların sayısının 8'e ulaştığını belirtti.

İddialara Tepki

İsrail ordusunun, bu okulları askeri hedef olarak gösterdiği belirtilirken, bu iddiaların doğru olduğuna dair herhangi bir delilin sunulmadığı vurgulandı. Örgüt, "İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı göç ettirmeye zorlamak amacıyla sığınma merkezlerini hedef alıyor" ifadesinde bulundu.

Uluslararası Toplumdan Tepki Çağrısı

Euro-Med, tüm devletlerin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini durdurması ve uluslararası hukuka uygun hareket etmesi konusunda sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, sivillerin korunması adına siyasi, mali ve askeri desteklerin durdurulması gerektiğinin altını çizdiler.

Son Durum

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 7 Ekim tarihinden bu yana bombalanan sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığını bildirdi. Bugün gerçekleşen saldırıda, 13'ü çocuk olmak üzere 22 kişi yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden ve Kişida'dan Hint-Pasifik Güvenliği Üzerine Görüşmeler
2
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
Ankara'da 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' Sergisi
4
Sri Lanka'da Başkanlık Seçimleri İçin Oy Kullanma Süreci Başladı
5
Ekrem İmamoğlu Tokat'ta Toplantı ve Açılış Törenine Katıldı
6
Jose Carreras İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
7
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Tarımsal Üretim ve İnovasyona Dikkat Çekti

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik