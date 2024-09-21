İsrail'in Gazze'deki Sığınmacı Okullarına Saldırıları

İsrail'in Gazze'de Sığınmacı Okullarına Saldırıları Devam Ediyor

Geçen aydan bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan sığınmacı okullarına düzenlediği bombalamalar sonucunda 267 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Euro-Med'den Açıklama

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), yaptığı açıklamada, İsrail'in sığınmacıların kalmakta olduğu 21 okulu bombaladığını açıkladı. Saldırılar sonucunda can kaybının artması, uluslararası toplumun dikkatini çekti.

Saldırıların Kınanması

Bugün Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bir sığınmacı okuluna yapılan bombardımanın ardından, bu tür uygulamaların kınandığı ifade edildi. Euro-Med, saldırının bir savaş suçu olduğunun altını çizerken, eylül ayında sığınmacı okullarına gerçekleştirilen saldırıların sayısının 8'e ulaştığını belirtti.

İddialara Tepki

İsrail ordusunun, bu okulları askeri hedef olarak gösterdiği belirtilirken, bu iddiaların doğru olduğuna dair herhangi bir delilin sunulmadığı vurgulandı. Örgüt, "İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı göç ettirmeye zorlamak amacıyla sığınma merkezlerini hedef alıyor" ifadesinde bulundu.

Uluslararası Toplumdan Tepki Çağrısı

Euro-Med, tüm devletlerin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini durdurması ve uluslararası hukuka uygun hareket etmesi konusunda sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, sivillerin korunması adına siyasi, mali ve askeri desteklerin durdurulması gerektiğinin altını çizdiler.

Son Durum

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 7 Ekim tarihinden bu yana bombalanan sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığını bildirdi. Bugün gerçekleşen saldırıda, 13'ü çocuk olmak üzere 22 kişi yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı.