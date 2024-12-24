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İsrail'in Gazze'deki Sivil Savunma Hedefine Saldırısı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze'de sivil savunma binasına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:00
İsrail'in Gazze'deki Sivil Savunma Hedefine Saldırısı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerine yönelik bir saldırı düzenleyerek büyük bir trajediye yol açtı. Saldırı sonucunda biri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırının Gazze kentinin kuzeyinde yer alan sivil savunma binasına gerçekleştirildiği belirtildi. Bu saldırı sonucu, sivil savunma çalışanı olan Necib Naci ve onun küçük oğlu Muhammed yaşamını yitirdi. Olay anında Naci, çocuğuna yemek yediriyordu.

Ayrıca, saldırıda bir itfaiye aracı şoförü ile birlikte bazı kişilerin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in sivil altyapıya yaptığı saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanırken, sivil savunma ekiplerinin her türlü zorluk altında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında yaklaşık 45 bin 259 Filistinli yaşamını yitirdi ve 107 bin 627 kişi yaralandı. Bu ölülerin arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Enkaz altında hâlâ birçok cansız bedenin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmektedir.

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