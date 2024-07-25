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İsrail'in Gazze'deki Son Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin ölümüne yol açtı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:30
İsrail'in Gazze'deki Son Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son Hava Saldırısında 4 Filistinli Öldü

İsrail'in savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir eve gerçekleştirilen saldırıda 4 Filistinli vatandaş yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden edinilen bilgilere göre, saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin yanı sıra, yaralananlar da hızla hastaneye ulaştırıldı. Görgü tanıkları, Gizan Neccar Mahallesi'ndeki hava saldırısının ardından ölen ve yaralananların eskort eşliğinde hastaneye götürüldüğünü belirtmektedir.

7 Ekim Sonrası Artan Gerilim

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir taarruzda bulundu. İsrail, o tarihte yaşanan çatışmalarda 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5,132 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 39,145 Filistinli hayatını kaybetti, bu sayı arasında 16,172 çocuk ve 10,798 kadının da olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 90,257 kişi yaralanmış, enkaza altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtilmektedir.

İnsani Ara ve Sonuçları

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım 2023'te başlayan insani ara sürecinde, karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinlinin hapsedilmeye devam ettiği bildirildi.

Diğer Bölgelere Yansıması

İşgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaşanan çatışmalarda, İsrail askerleri ve kolonistlerin saldırıları sonucu 589 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

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