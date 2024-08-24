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İsrail'in Gazze'deki Sosyal Alanları Azaltması: Sivil Savunma Uyarıyor

Gazze'deki sosyal alanlar, İsrail'in saldırıları sonucu 230 km²'den 35 km²'ye düştü. Bu, ciddi insani sorunlara yol açabilir.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 14:29
İsrail'in Gazze'deki Sosyal Alanları Azaltması: Sivil Savunma Uyarıyor

Gazze'deki Sosyal Alanların Dramatiği

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun savaşın başladığı günden bu yana bölgedeki "güvenli sosyal" alanları 230 kilometrekareden sadece 35 kilometrekareye indirdiğini açıkladı. Bu, toplam alanın yalnızca %9,5'ine denk geliyor. Savaşın Başlangıcından Bu Yana Değişim

Yapılan yazılı açıklamada, "Kasım 2023'ün başlarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonunun başlamasıyla birlikte, işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yüz binlerce sivili, güvenli alanlar bulunuyormuş gibi güney bölgelere zorlamakta" ifadesi kullanıldı.

Sosyal Yaşam Alanlarının Kısıtlanması

İsrail’in hava, kara ve denizden yaptığı saldırılar çerçevesinde, sosyal yaşam alanları, tarım arazileri ve ticari tesislerle birlikte, 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye geriledi. Bu durumun ciddi insani sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor.

BM Verilerine Göre Yerinden Edilme Durumu

İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren sürekli tahliye tehditleriyle Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, 1 Temmuz ile 21 Ağustos tarihleri arasında 16 tahliye emri verilmiş ve yaklaşık 213 bin Filistinli zorla yerinden edilmiştir.

Büyük Bir İnsani Kriz Teahtidi

BM'nin verileri, Gazze'deki her 10 kişiden 9'unun İsrail saldırıları sonucunda yerinden edildiğini ortaya koyuyor. Kaçmak zorunda kalan Filistinliler, sığındıkları bölgelerde ilkel çadırlarda yaşam mücadelesi vermekte.

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