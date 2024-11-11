İsrail'in Gazze'deki Sporculara Saldırıları: 450'den Fazla Ölü

İsrail'in Gazze'deki Sportif Yıkımı: 450'den Fazla Sporcu Hayatını Kaybetti

Filistin Spor Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkıcı saldırıların sonuçlarını dehşet verici bir şekilde gözler önüne serdi. Genel Sekreter Mustafa Sıyam, bu süreçte 450'den fazla sporcunun, aralarında oyuncu, antrenör ve yöneticilerin de bulunduğunu, yaşamını yitirdiğini belirtti.

Spor Altyapısının Yok Oluşu

İsrail'in bir yıldan uzun süredir süren saldırıları, Gazze'nin spor altyapısını da hedef aldı. Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 80'inden fazlasının yıkıldığı ifade edilirken, stadyum ve spor kulüplerinin de bu yıkımdan nasibini aldığı bildirildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sıyam, uluslararası topluma seslenerek, Filistin Futbol Federasyonu'nun İsrail'in spor tesislerine yönelik saldırılarının sona ermesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesine yapılan çağrılarda, İsrail'in üyeliğinin askıya alınması talep edildi.

Gazze'deki Spor Tesislerinin Durumu

Olası barınak olarak kullanılan spor tesislerinin listelediği Sıyam, Deyr el-Belah, Han Yunus ve Yermuk Stadyumu gibi yerlerin sığınma merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti. Bu durum, Gazze’deki spor faaliyetlerini ciddi şekilde aksatmakta ve savaş dursa bile birçok stadyumun kullanılmaz hale gelmesine yol açmaktadır.

İhlallere Karşı Seslerini Yükseltiyorlar

Filistin Spor Federasyonu, İsrail’in spor sektörüne yönelik saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. Sıyam, ulusal ve uluslararası düzeyde Filistin sporlarının önemine dikkat çekerek, uluslararası hukukun ihlali yapılan olaylara dair somut önlemler alınmasını istedi.

Sonuç

Filistin genelindeki saldırılarda, 91’i çocuk olmak üzere 341 futbolcunun hedef alındığı, toplamda 523'ten fazla sporcunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Yıkılan tesislerin sayısı ise 83 olarak kaydedildi. Filistin Spor Federasyonu, hem sporun korunması hem de bölgeye acil yardımların ulaştırılması için uluslararası eylem çağrısında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.