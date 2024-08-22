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İsrail'in Gazze'deki Tahliye Emri 250 Bin Kişiyi Etkiliyor

BM, İsrail'in Gazze'de verdiği tahliye emirlerinin 250 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:01
İsrail'in Gazze'deki Tahliye Emri 250 Bin Kişiyi Etkiliyor

Gazze'deki Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun bu ay içerisinde Gazze Şeridi'nde toplam 13 kez "tahliye emri" yayınladığını ve bu durumun yaklaşık 250 bin Filistinliyi etkilediğini bildirdi.

Zorunlu Göç Devam Ediyor

İsrail, Gazze'de art arda gerçekleştirdiği saldırılarla zorunlu göçü sistematik bir yöntem olarak kullanmaya devam ediyor. Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, aileler güvenli bir yer bulma umuduyla sürekli yer değiştiriyor.

BM'ye göre, halk zorunlu göç nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor; her 10 Filistinliden 9'u, savaş nedeniyle yerinden edilmiş durumda. Bu durum, özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde ailelerin gıda sıkıntısıyla birleşince daha da katlanılmaz hale geliyor.

UNRWA'dan Açıklama

BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "İsrail'in yaklaşık 250 bin insana etki eden tahliye emirleriyle, aileler zorunlu olarak yerlerinden ediliyor. Güvenli alan olarak işaretlenen bölgeler bile tehlike altında," açıklamasında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar, Filistinlilerin çıkmaza girmesine neden oluyor. Saldırılardan kaçanlar, derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışırken, geleceğe dair umutları giderek azalıyor.

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