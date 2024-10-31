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İsrail'in Gazze'deki Tıbbi Tesislere Saldırısı ve Göç Planları

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki tek hastane Kemal Advan'ı hedef aldı, halk göçe zorlandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:08
İsrail'in Gazze'deki Tıbbi Tesislere Saldırısı ve Göç Planları

İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastane Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesini hedef aldığı bildirildi. Hastanenin, bölgede eksik olan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katının vurulması sonucunda büyük hasar meydana geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu saldırıları kınayarak uluslararası topluma ve kuruluşlara hastanelerin korunması için çağrıda bulundu.

Tıbbi Malzeme Eksikliği

Kısa bir süre önce yapılan bir açıklamada, hedef alınan katta Gazze'nin kuzeyinde yaşanan tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin vurgulandığı belirtildi. Filistinli yetkililer ise, saldırılar sonucunda sadece Kemal Advan Hastanesi'nin kısıtlı imkanlara rağmen hizmet vermeye devam ettiğini ifade ettiler.

İsrail Ordusunun Göç Planı

Cibaliya Mülteci Kampı da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine düzenlenen yoğun hava saldırıları 5 Ekim'de başlamış, ertesi gün kara saldırıları ile devam etmiştir. Bu adımlar, daha önce duyurulan ve 'generallerin planı' olarak bilinen bir strateji çerçevesinde gerçekleştirilmiş olabilir. Bu planda, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi hedef alınıyor.

Filistinlilere Yönelik Uyarılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medyada boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaşarak Filistinlilere uyarılarda bulundu. Adraee, halkı Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine doğru gitmeleri yönünde teşvik etti.

Saldırılardan Etkilenenler

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda, en az 43 bin 163 Filistinli yaşamını yitirmiş, 101 bin 510 kişi yaralanmıştır. Ölü sayısının artmasından ve enkaza gömülen insan sayısından endişe duyulmakta, sivil altyapının da hedef alınmasıyla birlikte durum daha da kötüleşmektedir.

Özellikle hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtilmekte, bu durum sivil halkı daha da zor durumda bırakmaktadır.

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