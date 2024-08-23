İsrail'in Gazze'deki Zorunlu Göç Stratejisi

İsrail Ordusu Gazze'deki Saldırılarını Genişletiyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki Filistinlilere yönelik zorla göç uygulamalarını sürdürmekte. Gazze'de 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılara bir yenisi daha eklenmek üzere.

Boşaltma Talepleri ve Saldırı Açıklamaları

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Megazi, Selahaddin Caddesi ile Gazze'nin ortasında bulunan Faruk ve Emel bölgeleri gibi alanların tahliye edilmesini talep etti. Kuzey Gazze'de de çeşitli bölgelere saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Ordu, bu bölgelerin 'güvenli' olduğunu iddia ederek, burada yaşayanların batı yönüne sığınmalarına yönelik çağrılarda bulunuyor. Son bir hafta içinde beş ayrı tahliye emri yayımlayan İsrail, bu 'güvenli' alanların daha sonra hedef alındığını gösteriyor.

Yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze'de, Filistinlilerin zorunlu göç çilesi hiç bitmiyor. Saldırılardan kaçan kişiler, güvenli bir yer bulamamaktan dolayı çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Güvenli alan olarak sunulan yerler daha sonra boşaltılınca, bölgedeki insanlar nerelere gideceklerini bilemez hale geliyor. Bu durum, Filistinlilerin sorunlarını daha da derinleştiriyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan filtrasyonlar, çaresizlik içinde derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.