İsrail'in Gazze Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki hava saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 06:20
İsrail'in Gazze Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'ye Yine Saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği iki hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Olay, Gazze kentinde meydana geldi.

Açıklamalar ve Detaylar

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, saldırılar sonucu Sukeyk ailesine ait bir evin hedef alındığı ve burada bir kadının öldüğü bildirildi. Ayrıca, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Han Yunus'ta da Bombardıman Gerçekleşti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir evin bombalandığı kaydedildi. Sivil savunma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bilgisi verilirken, yıkılan evin enkazından 3 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Korkutucu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 46 bin 584 Filistinli öldü. Bu rakamın arasında yaklaşık 17 bin 841 çocuk ve 12 bin 298 kadın yer alıyor. 109 bin 731 kişi yaralanırken, yetkililer enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğunu aktarıyor.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucunda **sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip edilmektedir**.

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